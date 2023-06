Türkiyədə yeni nazirlərin adları bəlli oldu - SİYAHI

Türkiyənin Nazirlər Kabinetinin yeni tərkibi məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan keçirdiyi mətbuat konfransında məlumat verib.

Beləliklə yeni dövrdə Türkiyədə nazir olacaq şəxslərin adları və vəzifələri:

Ədliyyə naziri - Yılmaz Tunc

Daxili İşlər naziri - Əli Yerlikaya

Xarici İşlər naziri - Hakan Fidan

Xəzinə və Maliyyə naziri - Mehmet Şimşək

Milli Müdafiə naziri - Yaşar Gülər

Səhiyyə naziri - Fahrettin Koca

Kənd təsərrüfatı və meşə naziri - İbrahim Kumaklu

Mədəniyyət və turizim naziri - Mehmet Ersoy

Ticarət naziri - Ömər Bolat

Təhsil naziri - Yusuf Tekin

Prezidentin köməkçisi - Cevdet Yılmaz

Əmək və Sosial Müdafiə naziri - Vedat Işıkhan

Ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri - Mehmet Özhaseki

Enerji və təbii sərvətlər naziri - Alparslan Bayraktar

