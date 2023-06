“WhatsApp” sərhəd tanımır: İkinci cihaz özəlliyi gəldi - FOTO

“WhatsApp” növbəti yeniliyi istifadəyə verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeniliyə əsasən “iPad” planşeti “Android” əməliyyat sistemi ilə işləyən cihazlara qoşula biləcək. “WABetaInfo” portalının məlumatına görə, yenilik sayəsində “WhatsApp” “iPad”ı qoşulu cihaz kimi tanıyır. Bildirilir ki, yenilik hələlik test mərhələsindədir. Mütəxəssislər “WhatsApp”ın “iPad”a uyğunlaşması üçün yeni proqramların hazırlaması üzərində işləyir. Hazırda test mərhələsində olan funksiya yeni proqramın yeniləməsində “beta” istifadəçilərinə təqdim olunacaq.

Yeni funksiyanın bütün istifadəçilər üçün nə vaxt əlçatan olacağı hələ açıqlanmır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.