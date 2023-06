"Dərman qiymətləri həddindən artıq yüksəkdir" - Fazil Mustafa

Dərman qiymətləri həddindən artıq yüksəkdir. Amma bunun qarşısının alınması üçün heç bir addım atılmır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Fazil Mustafa bildirib.

“Olimpiya komplekslərinə 9,4; Gənclər Evlərinə 4,3 milyon manat büdcədən ayrılır. Bu kimi sahələr büdcədən maliyyələşmək əvəzinə, özəlləşdirilməlidir ki, əhalinin sosial müdafiəsinə vəsaitlər ayrılsın. Bir seçicim 100 manatlıq dərmanı 300 manata aldığını bildirir. Çünki buna məcburdur. Ölkədə dərman vasitələrinin qiymətləri daim artmaqdadır. Banqladeş, Hindistan dərmanları ölkəyə gətirilir. Avropa dərmanları demək olar ki, yoxdur. Bundan başqa Türkiyə istehsalı olan dərmanların ölkəyə gətirilməsinə nail ola bilmədik. Qanunda var ki, dərmanın tərkibi Azərbaycan dilində qeyd olunmalıdır. Amma əhali Türk dilində başa düşür, anlayır. Heç olmasa Türkiyə istehsalı dərmanların ölkəyə gətirilməsini təmin etməliyik”, -deyə deputat vurğulayıb.

