İranda daşqın nəticəsində ölənlər var.

Metbuat/az xəbər verir ki, təbiət hadisəsi nəticəsində Ərdəstanda 3 nəfər ölüb, 9 nəfər xəsarət alıb.

İsfahanda 4, Əhərdə 1 nəfər həyatını itirib.

Daşqın nəticəsində ümumilkdə 8 nəfər ölüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.