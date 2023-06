“WhatsApp” yeni funksiyası üzərində işləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, günlük mesajlaşma platforması istifadəçilərə mesajları məhdud müddət ərzində çatın yuxarı hissəsində saxlamağa imkan verən yeni funksiyanı sınaqdan keçirir.

Hazırda bu funskiya Android üçün “beta” səviyyəsindədir və onun iOS-da stabil versiyaya nə vaxt buraxılacağı hələlik məlum deyil.

Yeni funksiya işə düşərsə, həm şəxsi, həm də qrup söhbətləri üçün əlçatan olacaq.





