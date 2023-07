Qarğıdalının çoxlarının bilmədiyi faydaları

Yay mövsümündə sevə sevə yediyimiz qarğıdalı bədənimizdə əhəmiyyətli minerallar artırır. Məsələn, sarı qarğıdalı kaliumla zəngindir ki, o da qan təzyiqini aşağı salmağa, sümükləri möhkəm tutmağa və böyrək daşlarının qarşısını almağa kömək edir. Qarğıdalıda olan lutein və zeaksantin kimi tanınan iki ümumi birləşmə gözlərinizin və görmənizin sağlamlığı üçün vacibdir.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, Nutrients jurnalında dərc olunan hesabata görə, bu iki birləşmə torlu qişada olan əsas piqmentlərdir və gözlərinizi mavi işıqdan qorumaq üçün lazımdır. Onlar yalnız mavi işığın zədələnməsindən qorunmur, həm də katarakt və makula degenerasiyası kimi yaşla bağlı problemlərə kömək edir.

Əgər növbəti yeməyə qədər sizi tox saxlamaq üçün sağlam qəlyanaltıya ehtiyacınız varsa, hər zaman popkorndan həzz ala bilərsiniz. Yüksək lifli və aşağı kalorili popkorn həm də və faydalı antioksidantlarla zəngindir. Qarğıdalı çoxlu B vitamini ehtiva edir. Qarğıdalı bədəndə enerji mübadiləsində və digər vacib funksiyalarda rol oynayan iki əsas vitamin olan B6 vitamini və B9 vitamini baxımından zəngindir. Yalnız bir porsiya qarğıdalı ilə B vitaminlərinin gündəlik tövsiyə olunan dəyərini qarşılaya bilməzsiniz.

Qeyd edək ki böyük sarı qarğıdalıda

123 kalori,

4,7 qram protein

1,9 qram yağ

26,7 qram karbohidratlar

2,9 qram lif

8,9 qram şəkər var.

