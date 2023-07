Bu giləmeyvə ömrü on il uzada bilir

İnsanları hər zaman "Ömrü uzadan qidalar hansılardır? sualı maraqlandırıb. Təkcə sadə insanlar deyil, elə elm adamları da bu istiqamətdə dayanmadan araşdırmalar aparırlar. Mütəxəssislər bir meyvənin qan dövranını heyrətamiz dərəcədə 45 faiz artırdığını və beləliklə də ömrünün uzadılmasına töhfə verdiyini deyirlər.

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən xəbər verir ki, tədqiqatçılar qara qarağatın mühüm keyfiyyətlərini və onların arterial sağlamlığa təsirlərini aşkar ediblər. Hətta bir həftəlik qəbul ümumi qan dövranı üçün inandırıcı nəticələr verə bilər və bədənin saatını 10 il geriyə çevirməyə kömək edə bilər.

Mütəxəssislər qara qarağat sağlam qan dövranının həyati orqanların optimal funksiyasını saxlamaqda uzunömürlülük üçün əsas olduğunu sübut edir. Qarağatın ürək-damar sağlamlığı üçün inandırıcı faydaları ilə bağlı böyük bir irəliləyiş əldə edilib. Belə ki, qara qarağat ekstraktı qəbul etmək əzələ daralması zamanı əsas arteriya qan axınını 45 faizə qədər artırır.

Professor Willems klinik əhəmiyyətli dəyişikliklərin yalnız dörddən yeddi günə qədər müşahidə edildiyini, qan axınına təşviq edən təsirlərin arteriyaları genişləndirən, bununla da əzələlərə, toxumalara və digər həyati orqanlara qan dövranını artıran antosiyaninlərə qədər azaldığını əlavə edib:

"Biz sadəcə olaraq antosiyaninin sağlamlığa təsir etmək üçün əhəmiyyətli potensialının səthini cızırıq. Qarağatın tərkibindəki birləşmələr qan damarlarını daha sağlam və gənc edir. Qara qarağat ekstraktının qəbulunun asanlığının qan damarlarımıza faydalı təsir göstərmək üçün profilaktik bir dərman kimi çıxış edə biləcəyi mühüm tapıntıdır"

Professorun sözlərinə görə, bu birləşmələr yüksək təzyiqə səbəb olan ürək-damar qüsurlarına qarşı tampon rolunu oynaya bilər. Yüksək qan təzyiqi tez-tez "səssiz qatil" olaraq adlandırılır, çünki bu, bütün dünyada əsas ölüm səbəblərindən biridir. O, ürək çatışmazlığı, koronar arteriya xəstəliyi, insult, periferik arteriya xəstəliyi və damar demanslarının saysız-hesabsız hallarının arxasındadır deyə professor bildirib.

