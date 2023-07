"Qarabağ" klubu daha bir futbolçunun keçidini həll edib.

Metbuat.az "köhlən atlar"ın rəsmi feysbuk səhifəsinə istinadən xəbər verir ki, ölkə çempionu son olaraq Serbiyanın "Partizan" komandasında çıxış etmiş Patrik Andradeni heyətinə qatıb.

Qeyd edək ki, 30 yaşlı yarımmüdafiəçi 2020 - 2022-ci illərdə də Ağdam təmsilçisinin formasını geyinib.

