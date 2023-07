Bu dörd bürcün şanslı günləri yaxınlaşır

Yayın ortası bir çox emosional hadisələrlə qarşılaşacaqsınız.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, iyul ayının sonları, xüsusən də dörd bürc üçün xüsusilə yaddaqalan olacaq.

Astroloqların fikrincə, Qoç, Oğlaq, Buğa və Əqrəblər şəfa yoluna qədəm qoyub həyatda yeni mərhələyə başlaya bilərlər. Keçmişi buraxmağa və risk etməkdən qorxmamağa dəyər.

Qoç

İlk növbədə daxili dünyanıza diqqət yetirməlisiniz. İş və şəxsi həyatda problemlər sizi çox yorub. Emosional yelləncəkdə yaşayırsınız, hər gün yeni çətinliklərlə üzləşirsiniz. Astroloqlar iyulda vəziyyətin yaxşılaşacağını proqnozlaşdırırlar. Bununla belə, sağlamlıq problemlərini laqeyd yanaşmayın.

Həyatınızı sevinc və müsbət emosiyalarla doldurmaq üçün bu fürsətdən istifadə edin - siz buna layiqsiniz. Partnyorunuzla problemlər sizi düzgün qərar verib-vermədiyiniz barədə narahat edəcək. Vəziyyət çox tezliklə yaxşılaşacaq.

Oğlaq

Sən sanki dünyaya yeni gözlə baxırsan. Səbəb sadədir: sizi tamamilə yeni bir kainata aparacaq bir ilham hiss edəcəksiniz. Fikirlərinizi yaratmaqdan və ifadə etməkdən çəkinməyin. İyul yaradıcılıq, yaradıcılıq və tanınma ayıdır. Ulduzunuz çox parlaq parlayacaq.

Əsl hisslərinizi gizlətməyin, lazım olduqda “yox” deməyi öyrənin. İrəliləməyə mane olan şeylərdən qurtulun. İndi dəyişiklik üçün ən yaxşı vaxtdır.

Bank kartında məbləği əhəmiyyətli dərəcədə artıra və ya yeni gəlir mənbəyi tapa bilərsiniz. Nüfuzlu insanlarla yeni tanışlıqlar çox faydalı olacaq.

Buğa

Son həftələrdə təcrid olunmuş, hər şeydən və hər kəsdən məyus olmusunuz. Siz daxili müalicəyə kifayət qədər vaxt sərf etmisiniz, ona görə də artıq emosional boşluqdan çıxmalısınız. İlk növbədə astroloqlar ünsiyyətdə aktiv və təşəbbüskar olmaq üçün səy göstərməyi məsləhət görürlər. Danışıqlar özünüzü daha sakit hiss etməyə kömək edəcək və sizə inam verəcək.

Siz böyük bir dəyişikliyin astanasındasınız və həyatınızı dəyişən bir qərar verməyə hazır olun. Dəyişikliklər əhəmiyyətli peşəkar irəliləyişlərə səbəb olacaq.

Əqrəb

Davamlı olaraq arxanızda sürüklədiyiniz emosional yükü keçmişdə buraxın - bu, irəli getməyə imkan vermir. Pozitiv qalın və daha yaxşı gələcəyə inanın. Astroloqlar sizə dəyişikliklərə açıq olmağı və depressiv əhval-ruhiyyənin planlarınızı pozmasına imkan verməməyi məsləhət görür.

İyul əlaqələr qurmaq və uğur qazanmaq üçün əla fürsət gətirəcək. Özünüzü dünyadan təcrid etməyə deyil, onun bir parçası olmağa çalışın.

