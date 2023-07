"Netflix" platforması bu gündən Hindistanda hesab paylaşma özəlliyini rəsmi olaraq ləğv edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə şirkətdən açıqlama verilib. Bildirilib ki, hesab paylaşma məhdudiyyətinin yeni tətbiq olunacağı ölkələrdə abunəçilər üçün əlavə abunə seçimi təklif edilməyəcək.

Qeyd edək ki, şirkət 2022-ci ildə bu qadağanı sınaqdankeçirməyə başlayıb. Bu ilin mayında Kanada, Yeni Zelandiya, Portuqaliya, İspaniya və ABŞ kimi ölkələrdə qadağa qüvvəyə minib.

