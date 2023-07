Türkiyənin Elazığ rayonunda bir şəxs zəlzələdən zərər görmüş binanı səsi ilə uçurub. O, sadəcə "düş aşağı" deyib və bina çöküb.

Metbuat.az türk mediasına istinadən bildirir ki, daha sonra həmin görüntüləri sosial mediada paylaşan şəxsin videosu maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, Türkiyədə fevralın 6-da iki güclü zəlzələ baş verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.