"Telegram"a hekayə yerləşdirmək mümkün olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə platforma özü məlumat yayıb.

Hələlik sadəcə "Telegram Premium" abunələri üçün əlçatan olan bu yenilik bir müddət sonra hamını əhatə edəcək.

Lakin "Premium" istifadəçiləri digərləri ilə müqayisədə paylaşımlarını 48 saata qədər saxlaya biləcək.

