Çin hakerləri ABŞ-nin kəşfiyyat məlumatlarını ələ keçirdi

Çinin “Storm-0558” haker qrupu ABŞ-ın Pekindəki səfiri Nikolas Bernsin və dövlət katibinin Şərqi Asiya və Sakit Okean məsələləri üzrə müşaviri Daniel Kritenbrinkin elektron məktublarını ələ keçirib.

Metbuat.az CNN-ə istinadən xəbər verir ki, məktublar kəşfiyyat məlumatlarının toplanması məqsədilə ələ keçirilib.

Məlumata görə, Çində fəaliyyət göstərən haker qrupu ABŞ-ın Pekindəki səfiri Bernsin və ABŞ dövlət katibi Antoni Blinkenin və kəşfiyyat məlumatı toplamaq üçün bu yaxınlarda Çinə səfər edən müşavirin müavini Kritenbrinkin e-poçt hesablarını hədəf alıb.

Qeyd edək ki, Ağ Ev və “Microsoft” ABŞ qurumlarını hədəf alan kiberhücum olduğunu və hücumun Çinli hakerlər tərəfindən həyata keçirildiyini açıqlayıb.

