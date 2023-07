Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva ailəsi ilə birgə istirahət etdiyi anları paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi həyat yoldaşı, iş adamı Zaur Məmmədov, qızı Dəniz və yaxın qohumları ilə axşam saatlarında şam yeməyi zamanı birlikdə çəkilən fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb.



Qeyd edək ki, Zülfiyyə Xanbabayevanın həyat yoldaşı Zaur Məmmədov “Simurq” futbol klubunun keçmiş prezidentidir.

