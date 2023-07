Bakıda restoran yanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən "Mali" restoranında yanğın baş verməsi ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinə məlumat daxil olub.

Hazırda yanğınsöndürənlər hadisə yerinə cəlb edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.