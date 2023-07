"Yeşilçam"ın aktyoru Yaşar Yağmur 74 yaşında dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, aktyor uzun müddətdir ki, şəkər xəstəliyindən əziyyət çəkirmiş .

Qeyd edək ki, Yaşar Yağmur ümumilikdə 35 filmdə yer alıb. O, “Bu dünya”, “Həzrəti Yusif”, “Yuvasız quşlar”, “Ata ataları” və “İsrafsızlar” filmlərindəki rolları ilə daha çox tanınıb.



