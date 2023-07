29 iyulda Çinin Sıçuan əyalətinin paytaxtı Çenqduda XXXI Dünya Universitet Oyunları start götürüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, cüdo yarışlarının ilk günündə Azərbaycan cüdoçuları 2 bürünc medala sahib olub.

Kişilər arasında -66 kq. çəki dərəcəsində mübarizə aparan cüdoçumuz Yaşar Nəcəfov və qadınlar arasında -48 kq. çəki dərəcəsində yarışan cüdoçumuz Leyla Əliyeva bürünc medal qazanıblar.

