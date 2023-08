Türkiyənin Malatya bölgəsində zəlzələ olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Türkiyə Respublikası Fövqəladə Halların İdarə olunması Agentliyi (AFAD) yayıb.

Zəlzələnin böyüklüyü 4.3 olub.

Yeraltı təkan 7 km dərinlikdə baş verib.

