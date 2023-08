BDU-nun keçmiş baş müəllimi niyə həbs olundu? - DETALLAR

Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş baş müəllimi Həcər Mikayılova həbs olunub.

Metbuat.az Qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, o, üç nəfərin 344 min manat pulunu dələduzluq yolu ilə ələ keçirməkdə təqsirləndirilir.

İşin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, zərərçəkmişlər-Anar İsmayılov və Qüdrət Həsənov Belarusdan Azərbaycana toyuq məhsulları idxal edən şirkət rəhbərləridirlər.

Təqsirləndirilən şəxs onlara özünü oğlunun direktoru olduğu "MİN 300” MMC-nin faktiki sahibi kimi təqdim edərək Azərbaycana idxal etdikləri ümumilikdə 80 ton toyuq məhsulunu əvvəldən tanıdığı saxlanca yerləşdirilməsinə nail olub. H.Mikayılova bir müddət sonra məhsulu saxlancdan çıxararaq satışını təşkil edib, əldə olunan 332 min manatı ələ keçirib.

Ətraflı

Eks-pedeqoq zərərçəkmiş- Məzahir Dostuyevə isə torpaq çıxarışı almasına kömək edəcəyi ilə bağlı yalan vəd verərək ondan 12 min manat pul alıb.

Sözügedən əməllərə görə, Həcər Mikayılovaya Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci (dələduzluq-külli miqdarda törədildikdə) maddəsi ilə yekun ittiham verilib, barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Qeyd edək ki, H.Mikayılova əvvəllər Bakı Dövlət Universitetinin Coğrafiya fakültəsində baş müəllim olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.