Müğənni Elnarə Xəlilova arxiv fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ifaçı illər əvvəl çəkilən görünütüsünü "İnstagram" izləyiciləri ilə bölüşüb.

O, paylaşımına "Bu şəkil kimin yadındadır? 24 yaş" sözlərini yazıb.

