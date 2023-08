İranda baş verən terror aktının anbaan görüntüləri - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, dünən axşam saatlarında İranın Fars vilayətinin Şiraz şəhərində Şah-Çerağ məbədində terror aktı olub.

Metbuat.az Tasnim-ə istinadən xəbər verir ki, terakt nəticəsində 4 nəfər öldüyü bildirilsə də, rəsmi orqanlar məlumatı təsdiqləməyib.

"Al Mayadeen" telekanalının məlumatına görə, İŞİD terror qruplaşmasının üzvləri İranın Fars əyalətinin Şiraz şəhərində Şah-Çerağ məqbərəsinə edilən hücuma görə məsuliyyəti öz üzərinə götürüblər.

Hadisədən bir neçə dəqiqə sonra teraktın baş vermə anının görüntüləri yayılıb:

