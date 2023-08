Müğənni Elnarə Xəlilova xəstəxanalıq olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi sosial media hesabında məlumat verib.

Səhhətində narahatlıq hiss edən müğənni Dövlət Sərhəd Xidmətinin (DSX) hospitalına yerləşdirildiyini bildirib.

