"Qarabağ"ın tarix yazdığı stadionda "Mançester siti" ilki bacardı - VİDEO

UEFA Superkubokunun fianl oyununda "Mançester Siti" və "Sevilya" üz-üzə gəlib

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş Yunanıstandakı "Qeorgios Karaiçkakis" stadionunda keçirilib. Oyunun əsas vaxtı 1:1 hesabı ilə başa çatdığı üçün qalib penaltilər seriyasında müəyyənləşib. "Mançester Siti" 5:4 hesabı ilə qalib gələrək ilk dəfə Superkubokun sahibi olub.

Məlumat üçün qeyd edək ki, "Qeorgios Karaiçkakis" stadionu azərbaycanlı azarkeşlərə də yaxşı tanışdır. "Qarabağ" klubu ötən mövsüm Avropa Liqasının qrup mərhələsində

"Olimpiakos"u bu stadionda 3-0 hesabı ilə məğlub etmişdi.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.