Saç tökülməsi kabusunuz olmasın - Problemdən 10 dəqiqəyə xilas olun

Araşdırmalara görə, dünyada 56 milyon insan saç tökülməsi problemi ilə mübarizə aparır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu problemin qarşısını almaq üçün insanlar həm kosmetik, həm də yarı tibbi məhsullara müraciət edirlər. Saç tökülməsinə stress, nizamsız qidalanma, tərkibində kimyəvi maddələr olan kosmetik məhsullar və mövsüm dəyişiklikləri kimi bir çox faktor səbəb ola bilər. Genetik quruluş da səbəb ola bilər. Saç tökülməsi yaşayanlar sağlam həyat tərzi və düzgün qulluq üsulları ilə bu problemin qarşısını ala bilərlər. Xarici KİV-lər saç tökülməsini qarşısını ala biləcək təbii vasitəni təqdim edib. Saç tökülməsinin qarşısını almaq üçün saçları həftədə bir dəfə zeytun yağı ilə qidalandırmaq lazımdır.Saçınıza zeytun yağı çəkib 5-10 dəqiqə gözlədikdən sonra şampunla yuyun. Bu üsul saçınızı daha güclü edəcək.

Digər tərəfdən zeytun yağına bal və ya yumurta əlavə edərək hazırlanan maska ilə saç tökülməsi probleminin qarşısını almaq mümkündür. Maskanı saça çəkdikdən sonra 30 dəqiqə gözləmək və yumaq lazımdır.

