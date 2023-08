Təzyiq xəstələri getdikcə artır - Həkim səbəbləri AÇIQLADI

"Təzyiq xəstəliyindən əziyyət çəkənlər son dövrlərdə artıb. Çünki insanlar elə bilirlər ki, qan təzyiqi olan adam üç gün, bir həftə, bir ay müalicə olundu, keçib gedəcək".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu saytımıza açıqlamasında həkim-nevroloq Qalib Əsədov deyib. Onun sözlərinə görə, qan təzyiqinin hər hansı bir əlaməti olmur. O yaratdığı fəsaddan sonra üzə çıxır:

"Ümumiyyətlə, arterial təzyiqin çox vaxt heç bir əlaməti olmur. Arterial təzyiqin o vaxt əlaməti olur ki, hansısa bir fəsad verir. Ya beyinə qansızma verir, ya ürəkdə problemlər yaradır, ya böyrəkdə problem yaradır. Ona görə də, bəzən qan təzyiqini "səssiz ölüm" adlandırırlar. Çünki hansısa fəsad verdikdən sonra başlayır. 40 yaşdan sonra getdikcə damarların divarlarının elastikliyi azalır. Xüsusilə də vurğulasaq ki, bizim qidalanma sistemimiz kifayət qədər yağlıdır, oturaq həyat tərzi keçiririk. Yəni bütün bunlar hamısı qan təzyiqinin yüksəlməsinə gətirib çıxarır".

Qalib Əsədov bildirib ki, son dövrlər qan təzyiqindən əziyyət çəkənlərin sayı artıb. Səbəblərinə gəlincə:

"Ona görə ki, insanlar elə bilirlər ki, qan təzyiqi olan adam üç gün, bir həftə, bir ay müalicə olundu, keçib gedəcək. Amma qan təzyiqi olan adamlar daim təzyiqini nəzarətdə saxlamalıdır və daimi dərman qəbul etməlidir ki, arterial təzyiq qalxmasın. Çünki hər dəfə arterial təzyiqi yüksələndə artıq beyində, ürəkdə, böyrəklərdə geridönməz proseslər baş verir. Əsas qidalanmaq, oturaq həyat tərzi, az hərəkətlilik - bütün bunlar təzyiqin qalxmasına gətirib çıxarır. Yaşa dolduqca bütün insanlarda damarların divarlarında elastiklik pozulur, ateroskleroz əmələ gəlir, damarların mənfəzi daralır. Təbii ki, bu da qan təzyiqinin artmasına gətirib çıxarır".

Gülər Seymurqızı

