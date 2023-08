"Əl Nəsr" forması geyinən Anderson Taliska haqqında çıxan transfer iddialarını yalanlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçunun Türkiyə klubları və Qətərin "Əl Duhail" klubu ilə adı keçirdi. O, sosial şəbəkə hesabında paylaşım edərək "Əl Nəsr"dən ayrılmayacağını bildirib:

"2026-cı ilə qədər müqaviləm var və buradan ayrılmaq niyyətim yoxdur. Klubun da məni buraxmaq niyyəti yoxdur".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.