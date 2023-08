Bloger və model Leyla Mirzəliyeva plastik əməliyyat etdirdikdən sonra problemlə qarşlaşıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Leyla Mirzəliyeva məlumat yayıb. Bloger deyib ki, etdirdiyi dolğu və silikonlar nəticəsində bədəni çürüyür:

"Ağrılarım var, artıq dözə bilmirəm. Doğlulardan bədənim çürüyür. Heç bir həkim də kömək edə bilmir. Əməliyyat olunmalıyam. Sağ qalma şansım yüzdə ondur. Xahiş edirəm dua edin, kimin haqqına girmişəmsə haqqınızı halal edin".



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.