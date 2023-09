Ramzan Kadırov komaya düşüb.

Metbuat.az "Unian"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna kəşfiyyatı məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Kadırovun vəziyyəti kritikdir.

