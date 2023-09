Milli Məclisdə onkoloji xəstələrə tibbi yardımın perspektivləri müzakirə ediləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin 2023-cü ilin payız sessiyası üçün İş Planına “Onkoloji xəstələrə tibbi yardımın vəziyyəti və perspektivləri” mövzusunda dinləmənin keçirilməsi daxil edilib.

İş Planının layihəsi komitənin bu gün keçirilən iclasında müzakirəyə çıxarılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.