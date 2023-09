QAİ Argentina Prezidentinin anti-Azərbaycan açıqlamasını pisləyib

Qərbi Azərbaycan İcması Argentina Prezidenti Alberto Fernandesin BMT Baş Assambleyasında anti-Azərbaycan açıqlamasını qətiyyətlə rədd edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İcmanın bəyanatında bildirilib.

"Argentina Prezidenti ölkəsinin ağır sosial-iqtisadi məsələlərini, yoxsulluq, korrupsiya kimi problemlərini həll etmək əvəzinə özünə aid olmayan məsələlərə, özü də diletantcasına münasibət bildirir. Hiss olunur ki, onun beynəlxalq münasibətlər, beynəlxalq hüquq, coğrafiya barədə bilikləri çox səthidir. “Azərbaycanı Dağlıq Qarabağı nəzarətə götürmək”də ittiham etmək Argentinanı Mendoza əyalətini nəzarətə götürməkdə ittiham etmək kimi bir şeydir.

Azərbaycanı “etnik, dini, irqi təqibdə”də ittiham edən Alberto Fernandesə Argentinada 19-ci əsrdə köklü tayfaların məhv edildiyini xatırladır və diqqəti bu məsələlərə yönəltməyə çağırırıq" - bəyanatda qeyd edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.