"Rusiya etiraf edir ki, Qarabağdakı vəziyyət Azərbaycanın daxili işidir".

Metbuat.az bildirir ki, bunu Kremlin rəsmisi Dmitri Peskov deyib.

O qeyd edib ki, Qarabağda etnik təmizləmədən danışmağa əsas yoxdur.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.