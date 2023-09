Dünyaca məşhur reper Snoop Dogg sentyabrın 23-də Ermənistanda gözlənilən konserti təxirə salınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə konserti təşkil edən şirkət məlumat yayıb.

Qeyd edək ki, Ermənistan hökuməti konsertə 6 milyon dollar ayırmışdı.

