Bir neçə gündür Ermənistanda hakimiyyət əleyhinə aksiya keçirilir, etirazçılar hökumətin istefasını tələb edirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, aksiyaçılar Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən getməsini tələb edirlər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.