Türkiyə Superliqasının 3-cü turunun təxirə salınmış oyununda "Fənərbaxça" - "Başakşəhər"lə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Fənərbaxça" oyunda 4-0 hesabı ilə qalib gəlib.

Qeyd edək ki, "Fənərbaxça" 6 oyunun hamısında qələbə qazanaraq 18 xalla liderdir.

