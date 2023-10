Noyabrın 21-23-də Bakıda İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına (İƏT) üzv ölkələrin əmək nazirlərinin 5-ci konfransı keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, tədbirin təşkilatçısı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dayanıqlı və Operativ Sosial Təminat (DOST) Agentliyidir.

Artıq qurum konfransla bağlı hazırlıqlara başlayıb.

Xatırladaq ki, İƏT-in əmək nazirlərinin 2-ci konfransı da 2013-cü ildə Bakıda keçirilmişdi .

