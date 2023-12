İsrail ordusunun polkovniki Assaf Hamam oktyabrın 7-i öldürülüb və cəsədi HƏMAS-ın əlindədir.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə İsrail mediası məlumat yayıb.

Məlumata görə, polkovnik Həmam HƏMAS-ın hərbi qanadı İzzəddin Əl-Qəssam Briqadalarının həyata keçirdiyi hücumdan sonra əsir düşən ən yüksək rütbəli İsrail əsgəri olub.

