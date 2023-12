Səhərlər yeyilən meyvənin 3 böyük faydası

Hər birimizə aydındır ki, meyvə yemək orqanizm üçün çox faydalıdır.

Bəs meyvəni səhərlər yesək nə baş verər?

Metbuat.az saglamolun.az-a istinadən səhərlər yeyilən meyvənin insan orqanizminə olan faydasını təqdim edir:

- Səhərlər istehlak edilən meyvə lifi gün ərzində sizə yüngüllük hissi bəxş edəcək, orqanizmi prebiyotiklər və fermentlərlə doyuracaq.

- Əgər səhərlər bir fincan kofe içməyi sevirsinizsə, o zaman onu meyvədən hazırlanmış smoothie ilə əvəz etməyiniz daha yaxşıdır. Bu, beyninizin gün ərzində aktiv və enerjili olmasına kömək edəcək.

- Meyvələr bədəni yaxşı təmizləyir və toksinləri çıxarır, bütün bunlar arıqlamağa və çəkisini normal vəziyyətə gətirməyə kömək edir. Unutmayın ki, meyvələr vitaminlər və antioksidantlarla zəngindir, ona görə də immunitet sisteminizin qoruyucu xüsusiyyətlərini artıracaq.

