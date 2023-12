Nura Surinin valideynləri tanınmış şəxs imiş - FOTO

Müğənni Nura Suri valideynlərinin Heydər Əliyev ilə fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi paylaşıma aşağıdakı şərhi əlavə edib:

“Valideynlərimə ayırdığı diqqət və hörməti unutmadıq. Anam nəvəsinə Heydər adı qoydu”.

Qeyd edək ki, N. Surinin hər iki valideyni Azərbaycanın Milli Qəhrəmanıdır. Müğənninin anası Firəngiz Səttarova isə Azərbaycanda ilk bort-atıcı qadındır. Qarabağ müharibəsi iştirakçısı, 2-ci qrup əlildir.

Müğənnin atası Xanlar bəy Azərbaycan Hərbi Aviasiyasının yaradıcılarından biridir. O, Qarabağ müharibəsi döyüşlərinin iştirakçısıdır. Müharibə zamanı 300-dən çox uçuş həyata keçirib. 1999-cu ildən 2005-ci ilə qədər AZAL Helikopter Aviasiyasının baş direktoru vəzifəsində çalışıb.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiyasının yaradılmasında böyük rolu var. Hazırda ehtiyatda olan zabitdir. İgidliyə görə medallarla təltif olunub.

