UEFA Avropa Liqasının qrup mərhələsinin sonuncu - VI turunda "Qarabağ" "Hekken"ə qarşı oyunda erkən qola imza atıb.

Metbuat.az offsideplus.az-a istinadən xəbər verir ki, 42-ci saniyədə Leandro Andradenin vurduğu qol mövsümün rekordu olub. Cari mövsüm heç bir komanda bundan daha erkən qol vurmağı bacarmayıb.

Qolun videosunu təqdim edirik:

