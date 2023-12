“Qarabağ”ın UEFA Avropa Liqasının pley-off mərhələsində Portuqaliyanın “Braqa” klubuna qarşı keçirəcəyi oyunların başlama saatı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağdam klubunun fevralın 15-də səfərdə reallaşacaq matçı Bakı vaxtı ilə saat 00:00-da start götürəcək.

Bir həftə sonra Bakıdakı cavab matçı isə isə saat 21:45-də başlayacaq.

