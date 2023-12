Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında 18-ci turun "Əl-Nəsr" "Əl-İttifaq"ı qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ər-Riyaddakı “Əl Avval Park” stadionunda keçirilən matçda meydan sahibləri 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. "Əl-Nəsr"in futbolçusu Kriştiano Ronaldo 73-cü dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib. O, komandasının 2-ci qolununun ötürməsini verib. Bununla da 38 yaşlı hücumçu Səudiyyə Ərəbistanı çempionatında vurduğu qolların sayını 17-yə yüksəldib və bombardirlər siyahısında vahid lider olub.

