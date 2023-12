Əməkdar artist Cavanşir Məmmədovun evində bu gün xeyir iş olacaq.

Metbuat.az axsam.az-a istinadən xəbər verir ki, müğənninin nəvəsi Rəfiqənin nişanıdır. Nişan şəhər restoranlarından birində gerçəkləşəcək.

Rəfiqə Rüfət adlı bəylə ailə qurmağa hazırlaşır.

Qeyd edək ki, Rəfiqə C.Məmmədovun qızı Xatirənin övladıdır.

