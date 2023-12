Bu şəxslər hər gün noxud yeməlidir

Şəkər xəstəliyi olan şəxslər bir çox qidalardan məhrum olurlar. Şəkərin qalxmaması üçün qidalanmaya xüsusi diqqət lazımdır.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən bildirir ki, diabet xəstələri lobya, mərci, noxud kimi qidalar yeməlidir. Yulaf, bulqur kimi qidalar şəkəri yüksəltmir.

Şəkər xəstələri üçün ən önəmli qidalardan biri isə noxuddur. Noxud qandakı şəkəri qaydasına salır və onun qalxmasını əngəlləyir. Noxud isə şəkər xəstələrinin ən önəmli qidaları sırasındadır. qandakı şəkəri qaydasına salan noxud, onun qalxmasına mane olur. Eyni zamanda mərciməkdən də istifadə edə bilərsiniz.

