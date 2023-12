FIFA agenti olmaq istəyənlər üçün imtahanın vaxtı müəyyənləşib.

Metbuat.az xəbər verir ki, imtahanın 2024-cü ilin mayında keçirilməsi nəzərdə tutulur.

FIFA agenti olmaq istəyənlər yanvarın 9-dan etibarən qeydiyyatdan keçə biləcəklər. İmtahanın dəqiq tarixi və məkanı hələ bəlli deyil.

