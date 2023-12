Siqaret, alkoqol və yağlı qidalardan insanın damarları daha tez tıxanır.

Metbuat.az medicina.az-a istinadən xəbər verir ki, həkimlər damarları nikotin qalığından təmizləmək üçün xüsusi qidaları rasiona daxil etməyi tövsiyə edir.

Bunlar təmiz zeytun yağı, yulaf sıyığı və suyu, kələm, brokkoli, nar suyu, sarıkök, sarımsaq, darçın və qaragilədir.

Gündə 1 çay qaşığı darçın və çay qaşığının ucunda təmiz sarıkök qandakı yağ miqdarını 26 faiz azaldır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.