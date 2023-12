44 günlük Vətən müharibəsinin şəhidi, Lerik rayon sakini Ağacəfərli Ağamid Şirzaid oğlunun Anası Xatirə Adigözəlova vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə məlumat yer alıb.

Bildirilib ki, şəhid anası uzun müddət Rusiyada müalicə olunurmuş.

