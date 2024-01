Bu gün baş verən terror hücumunda ölənlərin dəqiq sayı 95 nəfərdir.

Metbuat.az Fars agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Ölənlərin sayının çox çıxmasının səbəbi bəzi şəxslərin adlarının səhvən iki dəfə qeydə alınması olub.

