"Şöhrət" ordenli tanınmış həkim vəfat etdi - FOTO

Əməkdar elm xadimi, "Şöhrət” ordenli həkim Solmaz İsrafilbəyli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. 96 yaşlı həkim ürək tutmasından dünən, Londonda dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, İsrafilbəyli Solmaz Hüseyin qızı 13 mart 1928-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. Tibb elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, həkimləri təkmilləşdirmə institutu mama-ginekologiya kafedrasının müdiri vəzifəsində, 1982-89-cu illərdə Azərbaycanın baş mama-ginekoloqu, Respublika mama-ginekoloqlar cəmiyyətinin sədri vəzifəsində çalışıb. O, 165 elmi məqalənin, 3 monoqrafiyanın müəllifidir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.