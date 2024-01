İtaliya millisinin sabiq futbolçusu Daniele De Rossi “Roma”nın yeni baş məşqçisi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

40 yaşlı mütəxəssisin müqaviləsinin müddəti iyunun 30-dək nəzərdə tutulub. O, bu gün istefaya göndərilmiş portuqaliyalı Joze Mourinyonu əvəzləyib.

De Rossi 2001-2019-cu illərdə “Roma”nın formasını geyinib.

