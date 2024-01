Röyanın oğlundan Aygünün səhifəsinin oğurlanmasına qəribə reaksiya - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi, Xalq artisti Aygün Kazımovanın “Instagram” sosial şəbəkə platformasındaki rəsmi hesabı oğurlanıb. Sənətçinin rəsmi səhifəsinin oğurlanması fanatlarını məyus edib.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, Xalq artisti Röya Ayxanın oğlu Hüseyn Cəlilov Aygün Kazımovanın profilinin oğurlanmasına maraqlı reaksiya verib.

O, sənətçinin səhifəsini paylaşaraq “spokoynıy nocıı” (gecəniz xeyrə qalsın – red.) yazıb.

H.Cəlilov sonradan bu paylaşımı silib.

Həmin fotonu təqdim edirik:

